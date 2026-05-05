Dopo vent’anni, Emily Charlton torna protagonista, riprendendo il suo ruolo nel mondo della moda dopo aver lasciato le luci di Hollywood. Dall’ombretto azzurro del 2006 al look più rigoroso del 2026, la protagonista si riappropria del suo spazio nel magazine di moda. La sua presenza segna un ritorno simbolico, confermando il suo legame con un personaggio che ha diviso le opinioni del pubblico tra chi la apprezza e chi si identifica con la sua figura.

B entornata, Emily Charlton. A vent’anni di distanza, la prima assistente più amata del cinema sveste i panni della stagista perpetuamente a dieta per riprendersi il suo posto sul trono del Runway Magazine. Merito anche del genio di Evelyne Noraz, la makeup artist di Emily Blunt nel film Il Diavolo veste Prada, che su Instagram ha regalato ai fan i dettagli ravvicinati di un ritorno attesissimo. Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X L’evoluzione del trucco di Emily Charlton. Il trucco di Emily è una vera e propria un’estensione del carattere. Una corazza di pigmenti per una una donna che ha smesso di rincorrere l’approvazione altrui, nell’ottica di iniziare lei stessa a dettare le regole, un battito di ciglia alla volta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C'è chi ama Andy Sachs. E poi c'è chi si sente assolutamente parte dell'Emily Charlton club. Dall'ombretto azzurro del 2006 al rigore grafico del 2026

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