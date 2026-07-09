Durante un volo di addestramento, un istruttore di volo si è lanciato dall’aereo in volo. L’allieva di 22 anni è riuscita a controllare l’aereo e ad atterrare in sicurezza. L’incidente è avvenuto il 4 luglio in Argentina. L’istruttore è deceduto dopo essere precipitato. La giovane pilota ha riportato ferite lievi. La scena si è svolta durante un’esercitazione di addestramento. La dinamica precisa non è ancora stata chiarita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia durante un volo di addestramento. Un volo di addestramento si è trasformato in una tragedia lo scorso 4 luglio in Argentina, dove un istruttore di volo ha perso la vita dopo essersi lanciato dall’aereo in pieno volo, lasciando ai comandi la sua allieva di 22 anni. Secondo le ricostruzioni, poco prima del gesto l’uomo avrebbe affidato il controllo del velivolo alla giovane, dicendole: “Adesso sai cosa fare”. Dopo aver pronunciato quelle parole, si è tolto le cuffie e ha abbandonato l’aereo, lasciando la ragazza sola in cabina. Il lancio da circa 250 metri di quota. La vittima è Leandro Andres Bertazzo, istruttore di volo il cui corpo è stato ritrovato in una zona rurale nei pressi di Toledo, nella provincia di Córdoba. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Istruttore di volo si lancia dall’aereo durante un’esercitazione: allieva riesce ad atterrare

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TRAGEDIA 24ENNE SI LANCIA CON BUNGEE JUMPING DAL PONTE MA NON LE LEGANO LA CORDA: MORTA SUL COLPO

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Istruttore di volo lascia i comandi all’allieva 22enne, apre il portellone dell’aereo e si getta nel vuoto: «Sai cosa devi fare»L’istruttore di volo ha aperto il portellone dell’aereo e si è gettato nel vuoto, lasciando l’allieva di 22 anni alla guida.

Temi più discussi: Istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo in Argentina; Istruttore di volo si suicida lanciandosi da un aereo e lascia sola in cabina l'allieva. Le parole prima di gettarsi nel vuoto: Sai cosa devi fare; Istruttore di volo dice ad allieva Sai cosa fare, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro Bertazzo; Argentina, istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo.

In Argentina, un istruttore di volo si è lanciato da un aereo lasciando un'allieva di 22 anni sola nella cabina di pilotaggio. La ragazza ha avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare sana e salva. Il corpo di Leandro Bertazzo, 42 anni, è x.com

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