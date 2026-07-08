Durante una lezione di volo in Argentina, l'istruttore di 42 anni si è lanciato dall'aereo. La giovane allieva di 22 anni, rimasta sola ai comandi, è riuscita ad atterrare in sicurezza. L'istruttore è morto nell'incidente. La ragazza ha riferito di aver mantenuto il controllo dell’aereo e di aver eseguito l’atterraggio senza ferite. La vicenda si è verificata durante un volo di addestramento.

Tragedia nei cieli dell’ Argentina, dove un istruttore di volo di 42 anni è morto dopo essersi lanciato da un piccolo aereo durante una lezione di pilotaggio, lasciando ai comandi una giovane allieva di 22 anni. Prima di aprire il portellone del velivolo, l’uomo le avrebbe detto: «Sai cosa devi fare». La ragazza, nonostante l’esperienza limitata, è riuscita a mantenere il controllo dell’aereo e ad atterrare in sicurezza grazie anche al supporto del personale di terra. La vittima è Leandro Bertazzo, che si trovava a bordo di un Cessna C-150 insieme alla giovane pilota. Il velivolo stava volando a circa 250 metri di quota nell’ambito di una sessione di addestramento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Istruttore di volo si lancia dall’aereo durante una lezione: allieva di 22 anni riesce ad atterrare e si salva

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