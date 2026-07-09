Un volo di addestramento si è trasformato in dramma nella provincia di Córdoba, in Argentina, dove un istruttore di volo, Leandro Bertazzo, si è suicidato lanciandosi da un piccolo aereo e lasciando ai comandi da sola una giovane allieva di 22 anni. La ragazza è riuscita ad avvisare il personale di terra e ad atterrare senza conseguenze. Istruttore di volo Leandro Bertazzo si suicida lanciandosi dall'aereo e lasciando da sola l'allieva L’istruttore Leandro Bertazzo, 42 anni, si trovava a bordo con l’allieva durante una sessione di addestramento su un Cessna C-150, un velivolo leggero. In base alla ricostruzione riportata dalla scuola di volo, l’aereo si trovava a un’altitudine di circa 250 metri quando l’uomo avrebbe detto alla giovane: "Sai cosa devi fare". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Istruttore di volo Leandro Bertazzo si suicida lanciandosi dall'aereo, lasciando da sola l'allieva, prima di gettarsi: "Sai cosa devi fare" - VIDEO

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Istruttore di volo suicida si getta dall'aereo e lascia sola un'allieva 22enne: «Sai cosa devi fare»

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Istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo e abbandona l’allieva ai comandi: “Sai cosa devi fare”Un istruttore di volo si è lanciato da un aereo, lasciando l’allieva di 22 anni a gestire il velivolo.

“Sai cosa fare”: istruttore di volo saluta l’allieva poi si lancia dall’aereoDurante una lezione di volo in Argentina, un istruttore si è lanciato dall’aereo mentre era in quota con un’allieva.

Temi più discussi: Istruttore di volo si suicida lanciandosi da un aereo e lascia sola in cabina l'allieva. Le parole prima di gettarsi nel vuoto: Sai cosa devi fare; Istruttore di volo muore lanciandosi da un aereo in Argentina; Istruttore di volo si suicida lanciandosi da un aereo e lascia sola in cabina l'allieva 22enne. Le ultime parole di Leandro Bertazzo:...; Istruttore di volo dice ad allieva Sai cosa fare, poi apre portellone e si suicida: morto Leandro Bertazzo.

In Argentina, un istruttore di volo si è lanciato da un aereo lasciando un'allieva di 22 anni sola nella cabina di pilotaggio. La ragazza ha avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare sana e salva. Il corpo di Leandro Bertazzo, 42 anni, è x.com

Un pilota di scuola di volo si lancia a morte in volo, lasciando lo studente a far atterrare l'aereo reddit

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Chi era Leandro Bertazzo, l’istruttore di volo 42enne che si è lanciato dall’aereo in ArgentinaL'ultimo saluto alla sua allieva co-pilota: Sai cosa devi fare. Lei ha portato l'aereo in salvo. La drammatica ricostruzione dei fatti ... affaritaliani.it