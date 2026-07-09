L’ASL ha sospeso l’attività in alcune parti di una cava a Carrara, coinvolgendo oltre trenta lavoratori. La sospensione riguarda specifiche sezioni sotterranee, a causa della mancata installazione dell’impianto di ventilazione forzata nelle gallerie. Le ispezioni sono state condotte per verificare le condizioni di sicurezza e la conformità alle normative di settore. La restante parte dell’impianto continua a operare regolarmente.

Carrara, 9 luglio 2026 – Stop all’attività estrattiva in una cava con oltre trenta dipendenti. Il blocco non riguarda l’intero sito d’estrazione, ma determinate porzioni di cava per la “mancata implementazione dell’impianto di ventilazione forzata nelle gallerie sotterranee”. Così recita l’ordinanza dirigenziale numero 671, emessa ieri dal settore Ambiente e Marmo del Comune di Carrara. La mancata implementazione è emersa durante un’ispezione degli operatori di Prevenzione e sicurezza area nord e ingegneria mineraria dell’azienda Usl Toscana nord ovest, durante la quale hanno rilevato la carenza dell’impianto di ventilazione forzata nelle gallerie sotterranee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ispezioni dell’Asl in una cava. Carrara, sospesa l’attività in galleria

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