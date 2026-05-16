Ispezioni sul rispetto delle norme di lavoro nel Torinese | sospesa l' attività di due attività di ristorazione pesantemente multate

Da torinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Torinese, durante la terza decade di aprile 2026, i carabinieri e il nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli su alcune attività di ristorazione. A seguito di queste verifiche sono state sospese due attività e sono state comminate sanzioni economiche significative. I controlli hanno riguardato il rispetto delle normative sul lavoro e le condizioni di sicurezza. Le operazioni si sono concluse con l’applicazione di provvedimenti amministrativi e l’adozione di misure di sicurezza.

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I carabinieri del comando provinciale e del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno eseguito provvedimenti dopo una serie di controlli eseguiti nella terza decade di aprile 2026. L'operazione ha portato alla denuncia di tre titolari di attività commerciali e alla sospensione immediata di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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