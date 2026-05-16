Ispezioni sul rispetto delle norme di lavoro nel Torinese | sospesa l' attività di due attività di ristorazione pesantemente multate

Nel Torinese, durante la terza decade di aprile 2026, i carabinieri e il nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli su alcune attività di ristorazione. A seguito di queste verifiche sono state sospese due attività e sono state comminate sanzioni economiche significative. I controlli hanno riguardato il rispetto delle normative sul lavoro e le condizioni di sicurezza. Le operazioni si sono concluse con l’applicazione di provvedimenti amministrativi e l’adozione di misure di sicurezza.

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