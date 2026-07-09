isola dei famosi su canale 5 a fine anno o inizio 2027

Il Grande Fratello Vip tornerà già a settembre, mentre l’Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli e Alvin dovrebbe andare in onda tra fine 2026 e inizio 2027. La programmazione del reality è prevista per il periodo successivo alla fine dell’anno in corso. Non sono state comunicate date precise né ulteriori dettagli sui cast o sul format.

Grande Fratello Vip torna già a settembre. E l’annunciata Isola dei Famosi con Selvaggia Lucarelli e Alvin? Il reality con i naufraghi dovrebbe andare in onda a fine 2026inizio 2027. Insomma, una volta terminato il GF Vip. Forse. Sia mai che possano esserci certezze. Pare, infatti, che l’editore voglia visionare personalmente il risultato. Il reality, infatti, si proporrà in versione low cost del tutto rinnovata: come anticipato da Davide Maggio, è tutto ‘ on the beach ‘ nelle Filippine, via la diretta e via lo studio a Cologno. Un po’ come è stato fatto due anni fa con La Talpa, poi chiusa per bassi ascolti. Ricordate, d’altronde, cosa disse lo stesso Pier Silvio Berlusconi un anno fa a proposito di reality mal riusciti? La storia dimostra che abbiamo sbagliato, dobbiamo non cadere più in errori di questo tipo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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