CANALE 5 | L’ISOLA DEI FAMOSI TRA NUOVI CONDUTTORI FORMAT E LOCATION

Canale 5 si prepara a rilanciare l’Isola dei Famosi con una nuova edizione, dopo aver riavviato il Grande Fratello Vip e aspettando di confermare Temptation Island. La rete televisiva ha annunciato cambiamenti nel cast di conduttori, nel formato dello show e nella location di ripresa. La produzione lavora per proporre un’edizione rinnovata, con l’obiettivo di attirare nuovamente l’attenzione del pubblico. Non sono stati ancora diffusi dettagli precisi sui tempi di messa in onda.

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Dopo aver rimesso in piedi il Grande Fratello Vip e in attesa della certezza di Temptation Island, Canale 5 punta a far risorgere l’Isola dei Famosi con un’edizione tutta nuova. Al timone del reality, condotto per anni con grande successo su Rai2 da Simona Ventura e poi passato a Mediaset con le conduzioni di Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Veronica Gentili, arriva Belen Rodriguez. Dopo aver lasciato la conduzione di Tu Sì Que Vales e delle Iene, la showgirl argentina rientra a Mediaset dalla porta principale con la conduzione di un programma di punta destinato alla prima serata di Canale 5. L’Isola dei Famosi verrà rivoluzionata: niente più diretta in studio a Milano ma naufraghi vip, conduttrice e inviato – Alvin come anticipa Affari Italiani – si trasferiscono nelle Filippine, la nuova location al posto dell’Honduras. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: L’ISOLA DEI FAMOSI TRA NUOVI CONDUTTORI, FORMAT E LOCATION ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'Isola dei Famosi potrebbe tornare molto presto... Sullo stesso argomento L’Isola dei Famosi lascia l’Honduras: nuova location e rivoluzione nel formatNuova location, nuova strategia di montaggio e possibile slittamento in palinsesto: L'Isola dei Famosi prepara una stagione molto diversa dal passato. Isola dei Famosi: cambiamenti, location, conduzione e quando tornaIsola dei Famosi potrebbe essere pronta a cambiare pelle come non era mai successo prima. Antonia Isola - Results on X | Live Posts & Updates x.com L’isola dei famosi 2026, un volto noto di Mediaset alla conduzione e Alvin inviato nelle Filippine. Ecco le novitàSarà il reality show o se preferite l’adventure game del prossimo autunno di Canale 5. Affaritaliani ha indagato sulla prossima edizione dell’Isola dei famosi, che cambierà totalmente pelle e registro ... affaritaliani.it Fuga da un'isola deserta reddit Belen Rodríguez torna su Canale 5: sarà lei a guidare L’Isola dei Famosi 2026 (ma non da sola!)L’Isola dei Famosi 2025 rivoluziona tutto: addio Honduras, arriva Belén Rodríguez alla conduzione. Ecco le novità shock su location, format e messa in onda. rds.it