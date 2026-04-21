Calendario anno scolastico 2026 2027 | inizio e fine lezioni vacanze e ponti

L’anno scolastico 20262027 in Toscana avrà inizio il 15 settembre e terminerà il 10 giugno, con la scuola dell’infanzia che si concluderà il 30 giugno. Le date delle vacanze e dei ponti saranno stabilite dalle autorità scolastiche e comunicate alle famiglie. La pianificazione delle lezioni e delle pause segue un calendario ufficiale che garantisce la distribuzione delle attività didattiche nel corso dell’anno.

L'anno scolastico 20262027 in Toscana inizierà martedì 15 settembre per concludersi giovedì 10 giugno (30 giugno per la scuola dell'infanzia). Le date sono state rese note dalla Regione tramite il direttore dell'ufficio provinciale, Luciano Tagliaferri (a questo link la determina della giunta.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Anno scolastico 2026-2027 in Sicilia, quando iniziano le lezioni e quali sono le vacanze previsteIl nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Vacanze e ponti di primavera 2026: tutte le date del calendario scolasticoIl calendario scolastico 20252026 prevede tre festività nazionali primaverili che, a seconda del giorno della settimana in cui cadono, producono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il calendario scolastico 2026-2027; Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e ponti. Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l'elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. money.it Calendario scolastico 2026/2027, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione e i pontiIn via di definizione il calendario scolastico per l’anno 2026/2027. L’inizio delle lezioni è previsto tra il 7 e il 17 settembre e i primi a entrare in classe saranno gli studenti della Provincia Aut ... fanpage.it Calendario scolastico 2026/2027 Ecco tutte le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività per il prossimo anno: https://fanpa.ge/aC0Xi - facebook.com facebook