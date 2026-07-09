Ischia Global 2027 | svelato il programma della 24ª edizione tra grandi anteprime e star di Hollywood

Da 2anews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 al 19 luglio, nel Golfo di Napoli, si svolge la 24ª edizione di un importante festival cinematografico. Sono previsti 120 ospiti, 185 film proiettati gratuitamente e la partecipazione di star di Hollywood. Tra gli attori attesi ci sono Sheridan e Ferrara. La manifestazione riunisce grandi nomi del cinema internazionale e professionisti dell’entertainment, confermandosi come uno degli eventi più seguiti dell’estate.

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Ischia Global: presentata la 24ª edizione del festival dal 12 al 19 luglio con 120 ospiti, 185 film gratis e star mondiali come Sheridan e Ferrara. Il grande cinema internazionale e i professionisti dell’intrattenimento tornano a darsi appuntamento nel Golfo di Napoli per uno degli eventi più attesi della stagione estiva. È stato ufficialmente presentato il ricco cartellone della ventiquattresima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival, la kermesse cinematografica in programma dal 12 al 19 luglio. I dettagli organizzativi e i nomi degli ospiti di questa imminente edizione sono stati rilanciati dall’agenzia di stampa Ansa. Stando a... 🔗 Leggi su 2anews.it

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