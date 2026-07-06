Ischia Global | un grande tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni per la 24ª edizione del festival

Notizia in breve

Il 15 luglio a Casamicciola Terme si è svolta la 24ª edizione di Ischia Global, dedicata a un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni. Durante l’evento, Lina Sastri ha eseguito un’interpretazione speciale delle loro canzoni. L’iniziativa ha coinvolto artisti e pubblico in un tributo musicale, senza ulteriori dettagli su altri interventi o partecipanti. La manifestazione si è concentrata sulla celebrazione di due figure della musica italiana attraverso esibizioni dal vivo.