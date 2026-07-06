Ischia Global | un grande tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni per la 24ª edizione del festival
Il 15 luglio a Casamicciola Terme si è svolta la 24ª edizione di Ischia Global, dedicata a un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni. Durante l’evento, Lina Sastri ha eseguito un’interpretazione speciale delle loro canzoni. L’iniziativa ha coinvolto artisti e pubblico in un tributo musicale, senza ulteriori dettagli su altri interventi o partecipanti. La manifestazione si è concentrata sulla celebrazione di due figure della musica italiana attraverso esibizioni dal vivo.
Ischia Global: il 15 luglio a Casamicciola Terme un grande omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni con l’esibizione speciale di Lina Sastri. Il prestigioso palcoscenico dell’Ischia Global Film & Music Festival si prepara a vivere una delle serate più emozionanti e cariche di significato della sua ventiquattresima edizione, in calendario dal 12 al 19 luglio. L’isola campana ospiterà un evento speciale interamente dedicato a celebrare due icone assolute della canzone italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni. Le anticipazioni relative a questo importante appuntamento musicale sono state diffuse dai canali dell’agenzia Ansa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la presentazione ufficiale dell’evento è stata curata congiuntamente da Giosi Ferrandino, sindaco del comune ospitante, e dal produttore della kermesse Pascal Vicedomini. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: "Senza fine": tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni al Circolo unificato dell'esercito
“Il cielo in una stanza”: omaggio a Gino Paoli e Ornella VanoniA Fasano, il 24 maggio 2026, si terrà l’evento “Il cielo in una stanza – Omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni” sul palco del Teatro Kennedy.
Temi più discussi: 'Clive Davis Memorial' a Ischia Global; Ischia Global nel mito di Gino Paoli e Ornella Vanoni; Foto: Ischia Global nel mito di Gino Paoli e Ornella Vanoni; L’Ode a Napoli di Trudie Styler premiata da Manfredi.
Eventi Luglio Paradise Band * VENERDI 10 Woodpecker Milano Marittima ospite Andrea Mingardi - Evento Ravenna Festival * VENERDÌ 17 Ischia Global Fest Film Festival di Pascal Vicedomini * SABATO 18 Ischia Global Fest Film Festival di Pascal Vicedo facebook
Ischia Global: un grande tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni per la 24ª edizione del festivalIschia Global: il 15 luglio a Casamicciola Terme un grande omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni con l'esibizione speciale di Lina Sastri. 2anews.it
'Clive Davis Memorial' a Ischia GlobalIschia Global Film & Music Festival ricorda Clive Davis, leggenda dell'industria musicale mondiale, con un evento speciale in programma sabato 18 luglio. (ANSA) ... ansa.it