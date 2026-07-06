Ischia Global | un grande tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni per la 24ª edizione del festival

Da 2anews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 15 luglio a Casamicciola Terme si è svolta la 24ª edizione di Ischia Global, dedicata a un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni. Durante l’evento, Lina Sastri ha eseguito un’interpretazione speciale delle loro canzoni. L’iniziativa ha coinvolto artisti e pubblico in un tributo musicale, senza ulteriori dettagli su altri interventi o partecipanti. La manifestazione si è concentrata sulla celebrazione di due figure della musica italiana attraverso esibizioni dal vivo.

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Ischia Global: il 15 luglio a Casamicciola Terme un grande omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni con l’esibizione speciale di Lina Sastri. Il prestigioso palcoscenico dell’Ischia Global Film & Music Festival si prepara a vivere una delle serate più emozionanti e cariche di significato della sua ventiquattresima edizione, in calendario dal 12 al 19 luglio. L’isola campana ospiterà un evento speciale interamente dedicato a celebrare due icone assolute della canzone italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni. Le anticipazioni relative a questo importante appuntamento musicale sono state diffuse dai canali dell’agenzia Ansa. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la presentazione ufficiale dell’evento è stata curata congiuntamente da Giosi Ferrandino, sindaco del comune ospitante, e dal produttore della kermesse Pascal Vicedomini. 🔗 Leggi su 2anews.it

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