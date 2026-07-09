La Cassazione ha annullato la condanna di un ex presidente della Camera dei Deputati a quattro anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio. La sentenza ha ordinato di ripetere il processo d’appello. La decisione riguarda un procedimento giudiziario iniziato con una condanna precedente, che ora è stata cancellata. La Corte Suprema ha quindi disposto un nuovo procedimento per riesaminare il caso.

La Cassazione ha annullato la condanna dell’ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti a 4 anni di carcere per evasione fiscale e riciclaggio e ha imposto di ripetere il processo d’appello. La vicenda risale al 2016 e riguarda una presunta finta compravendita di tre auto Ferrari tra un’azienda italiana e una società cinese. Pivetti sarebbe coinvolta, secondo gli inquirenti, perché una società a lei riconducibile avrebbe fatto da intermediario a questa presunta finta compravendita. L’ex parlamentare leghista si è sempre dichiarata innocente. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Irene Pivetti, la Cassazione ribalta la condanna per evasione fiscale: nuovo appello

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