La Cassazione annulla con rinvio l' arresto ai domiciliari di Totò Cuffaro

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la pronuncia che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico di un ex presidente della Regione Sicilia. La decisione riguarda la verifica delle misure cautelari nei confronti di questa persona, coinvolta in un procedimento giudiziario. La sentenza apre la possibilità di un nuovo esame sulla misura restrittiva applicata in precedenza.

La sesta sezione della Cassazione ha annullato con rinvio la conferma degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro. L'ex presidente della nuova Democrazia Cristiana non è automaticamente libero ma dovrà attendere la decisione di un altro.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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