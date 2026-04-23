La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro. La decisione riguarda le accuse di traffico di influenza e corruzione e comporta il ritorno degli atti al tribunale del Riesame per una nuova valutazione. La sesta sezione penale ha quindi stabilito di procedere nuovamente sui provvedimenti restrittivi nei confronti dell’imputato.

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro con l’accusa di traffico di influenza e corruzione, disponendo il rinvio degli atti al Riesame. «Con il ricorso, accolto dai supremi giudici, - dicono gli avvocati di Cuffaro Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano - erano stati prospettati vizi di illegittimità riguardati la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione concernente le ipotesi di reato di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Cassazione annulla con rinvio i domiciliari per Totò Cuffaro e rinvia al Riesame

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