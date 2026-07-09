La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per frode fiscale di un'ex presidente della Camera, confermata in secondo grado. La decisione implica che il processo deve essere rifatto davanti alla Corte d'Appello di Milano. La Corte Suprema ha disposto un nuovo giudizio, cancellando la sentenza precedente. Non sono stati indicati dettagli sui motivi della decisione o sulle eventuali implicazioni.

Il processo a Irene Pivetti? Tutto da rifare: il clamoroso ribaltone arriva in cassazione. La Suprema Corte ha infatti annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna dell'ex presidente della Camera, disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello di Milano. La decisione è stata presa dalla seconda sezione penale, che ha accolto il ricorso della difesa guidata dall'avvocato Filippo Cocco. Una svolta arrivata nonostante la richiesta del Procuratore generale di confermare il verdetto. "Sono molto contenta, naturalmente. La Corte non poteva fare diversamente, la mia difesa ha denunciato molte e gravi irregolarità processuali, che hanno portato alla mia condanna", ha dichiarato Pivetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Irene Pivetti, annullata la condanna per frode fiscale: processo da rifare

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IRENE PIVETTI, annullata la condanna per FRODE FISCALE

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