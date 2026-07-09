Iraq migliaia di fedeli per l' ultimo saluto a Khamenei al santuario dell' Imam Hussein
Migliaia di fedeli hanno partecipato alle esequie al santuario dell’Imam Hussein a Karbala, in Iraq. La bara dell’ayatollah Ali Khamenei è stata portata tra la folla durante la cerimonia. La presenza di numerosi fedeli si è concentrata nel luogo sacro, uno dei più importanti per lo sciismo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose, senza ulteriori dettagli pubblici sulle modalità di trasporto o discorsi.
La bara dell’ayatollah Ali Khamenei è stata trasportata tra la folla durante le esequie al santuario dell’Imam Hussein, a Karbala, una delle città sante dello sciismo in Iraq. Migliaia di fedeli hanno partecipato alla cerimonia, guidata dal rappresentante della massima autorità religiosa sciita irachena, Abdul Mahdi al-Karbalaei. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Thousands Of Iranians Gather For Farewell | N18G | 4K
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