Iraq  migliaia di fedeli per l' ultimo saluto a Khamenei al santuario dell' Imam Hussein

Notizia in breve

Migliaia di fedeli hanno partecipato alle esequie al santuario dell’Imam Hussein a Karbala, in Iraq. La bara dell’ayatollah Ali Khamenei è stata portata tra la folla durante la cerimonia. La presenza di numerosi fedeli si è concentrata nel luogo sacro, uno dei più importanti per lo sciismo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose, senza ulteriori dettagli pubblici sulle modalità di trasporto o discorsi.