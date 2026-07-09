A Karbala, migliaia di fedeli si sono riuniti per rendere omaggio alla salma dell’ayatollah Khamenei, ucciso il 28 febbraio in raid statunitensi e israeliani contro l’Iran. La folla si è stretta intorno alla bara, esprimendo commozione e rispetto. La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione, con persone che hanno pregato e pianto davanti al feretro. La salma è stata trasferita in un luogo non specificato dopo i momenti di raccoglimento.

Migliaia di persone si sono radunate a Karbala, in Iraq, per rendere omaggio alla salma della Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nei raid condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Al santuario dell’Imam Hussein, molti fedeli hanno cercato di avvicinarsi alla bara tra spintoni e scene di forte commozione. Le esequie proseguiranno fino a giovedì tra le città sante di Najaf e Karbala. La salma sarà quindi riportata in Iran per la sepoltura. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iraq, migliaia di fedeli salutano la salma di Khamenei: commozione a Karbala

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Iran Mourns Khamenei: Thousands Gather In Tehran For Ayatollah Ali Khamenei's Final Farewell

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