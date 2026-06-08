Ayman Hussein stella dell' Iraq fermato per 7 ore a Chicago prima dell' ok per entrare negli Usa
L’attaccante iracheno è stato trattenuto per sette ore a Chicago prima di ricevere l’autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti. Durante questo periodo, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio prima di poter entrare nel paese. Nel frattempo, il fotografo della nazionale mediorientale è stato invece respinto al confine. La vicenda riguarda il controllo alle frontiere statunitensi e i procedimenti di verifica sui visitatori internazionali.
Non solo Iran. I rapporti tra gli Stati Uniti di Donald Trump e i Paesi considerati "poco graditi" rendono complicato l'ingresso negli Usa di tantissimi tifosi (le rinunce non si contano) ma anche dei giocatori di alcune nazionali. Oltre al caso della Repubblica Islamica, alla cui federazione sono stati negati numerosi visti per membri della delegazione, in quanto ritenuti troppo vicini al regime degli ayatollah, ieri è toccato ad Aymen Hussein, stella dell'Iraq e attaccante dell'Al Karma, squadra di Ramadi, nella regione dell'Anbar (dove sorge anche Fallujah, all'epoca dell'invasione americana, roccaforte dell'insurrezione), trovarsi in difficoltà alla dogana dell'aeroporto O'Hare di Chicago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Mondiali 2026, l’attaccante dell’Iraq Aymen Hussein interrogato per 7 ore all’ingresso negli Usa. Espulso il fotografoUn attaccante iracheno è stato interrogato per sette ore all’ingresso negli Stati Uniti prima di essere ammesso.
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