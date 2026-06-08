Ayman Hussein stella dell' Iraq fermato per 7 ore a Chicago prima dell' ok per entrare negli Usa

Notizia in breve

L’attaccante iracheno è stato trattenuto per sette ore a Chicago prima di ricevere l’autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti. Durante questo periodo, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio prima di poter entrare nel paese. Nel frattempo, il fotografo della nazionale mediorientale è stato invece respinto al confine. La vicenda riguarda il controllo alle frontiere statunitensi e i procedimenti di verifica sui visitatori internazionali.