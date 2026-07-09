Iraniani feccia da bombardare Patriot a Kiev contro Putin | Trump trasforma il vertice Nato in un teatro di guerra

Durante il vertice Nato, Donald Trump ha espresso opinioni dure sull’Iran, definendolo una minaccia da bombardare, e ha chiesto l’invio di sistemi Patriot a Kiev per supportare l’Ucraina contro le azioni russe. La riunione, inizialmente dedicata a discutere l’aumento delle spese militari europee e la coesione dell’Alleanza, è stata caratterizzata da dichiarazioni e richieste che hanno suscitato attenzione e tensioni tra i partecipanti.

Il vertice Nato che doveva celebrare l’aumento delle spese militari europee e la coesione dell’Alleanza si è trasformato in un palcoscenico per l’ennesima, inaspettata giravolta di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha approfittato della ribalta internazionale della capitale turca per imprimere un cambio di tono netto – e in senso apertamente bellicista – alla sua politica estera, finora estremamente impopolare e oscillante. Già durante la cena di gala di martedì sera offerta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Trump ha ordinato una nuova serie di raid contro l’Iran. Un attacco a sorpresa che ha di fatto sepolto la tregua siglata solo poche settimane fa e ha spiazzato gli alleati europei, che speravano in un summit dedicato agli impegni finanziari e al sostegno a Kiev. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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