Da domani a mercoledì si svolge ad Ankara il vertice Nato con le delegazioni di 32 paesi. Le discussioni si concentrano sulle crescenti tensioni e sfide militari, tra cui la guerra in Ucraina. Le riunioni si tengono al palazzo presidenziale, con incontri programmati per due giorni. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il leader russo sente la pressione e vuole terminare il conflitto.

Da domani a mercoledì si terrà ad Ankara il vertice dei Paesi della Nato. Nella capitale turca, presso il palazzo presidenziale, sono attese le delegazioni dei 32 Stati membri chiamate a confrontarsi in un clima di crescenti sfide e tensioni su più fronti, rendendo la due giorni un appuntamento importante per il futuro. La guerra in Ucraina al centro del dibattitto, mentre Donald Trump si dice fiducioso sulla volontà di Putin e Zelensky di arrivare alla pace. Le parole di Trump. Il presidente russo, Vladimir Putin, “vuole finire la guerra contro l’ Ucraina”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, aggiungendo: “Anche l’ Ucraina vuole finirla, e stiamo trattando, e vedremo se riusciremo a farla finire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Guerra in Ucraina, da domani il vertice Nato in Turchia. Trump fiducioso: “Putin sente la pressione, vuole finire la guerra”

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Putin: guerra in Ucraina si sta avviando alla conclusione, poi critica la Nato

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