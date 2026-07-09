Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Medio Oriente, colpendo circa 90 obiettivi militari in Iran. Tra gli obiettivi colpiti ci sono sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture lungo la costa. Contestualmente, sono stati segnalati attacchi di missili provenienti da Teheran su Kuwait e Bahrein. La tensione nella regione rimane elevata, senza notizie di vittime o danni specifici.

Torna a salire la tensione in Medio Oriente. Il Comando Centrale americano ha reso noto di aver colpito circa 90 obiettivi militari in Iran, tra cui sistemi di difesa, depositi di missili e infrastrutture lungo la costa del Paese dei Pasdaran. Donald Trump ha spiegato che l’operazione rappresenta una rappresaglia per i bombardamenti iraniani contro le navi e ha avvertito che ulteriori attacchi aggraveranno il conflitto. Le Guardie Rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrein e minacciato nuove azioni in caso di ulteriori offensive degli Stati Uniti. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimarrà accessibile solo sulla base di accordi con l’Iran e ha avvertito Washington delle conseguenze di nuove minacce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Usa lanciano nuovi attacchi. Missili di Teheran su Kuwait e Bahrein

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Nuova ondata di attacchi Iran nel Golfo, missili su base Usa in Iraq

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