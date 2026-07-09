Un'escalation tra Iran e Stati Uniti potrebbe verificarsi a causa di uno scambio di colpi, anche se i negoziati continueranno comunque. La tensione tra le due nazioni riguarda questioni di sicurezza e militari, senza dettagli specifici sugli eventi recenti. Non sono stati forniti dati su eventuali vittime o danni immediati. I negoziati tra le parti coinvolte proseguono, senza indicazioni di interruzioni o modifiche nella strategia.

L'ambizione del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan nell'ospitare il Vertice della Nato ad Ankara era quella di far comprendere agli alleati l'importanza strategica del collegamento tra la guerra in Ucraina e le crisi del Medio Oriente, attraverso il Mar Nero e la Turchia stessa (e il ruolo di Russia e Cina in ambedue). È stato almeno in parte soddisfatto. La riunione del Consiglio Atlantico e gli interventi di Donald Trump hanno affrontato ambedue le crisi, anche se è mancato l'annuncio di un impegno diretto dell'Alleanza nel Golfo, come invece era avvenuto per l'Afghanistan. I valori Ma i tempi sono cambiati. Soprattutto è cambiata quella condivisione di valori comuni che caratterizzava l'Alleanza nella lotta contro il terrorismo e per la democrazia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Iran-Usa, con lo scambio di colpi si rischia l?escalation: ma i negoziati andranno avanti in ogni caso

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Iran, tregua a rischio Droni iraniani su navi a Hormuz, raid di risposta Usa

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