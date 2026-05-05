Nelle acque di Hormuz si sono registrati scambi di colpi tra forze statunitensi e iraniane, con l'impiego di elicotteri Sea Hawk e AH-64. Nel frattempo, Qatar e Emirati Arabi Uniti hanno deciso di chiudere il loro spazio aereo. Le operazioni statunitensi, denominate Project Freedom, sono state avviate per ripristinare la libertà di navigazione nella zona.

Secondo una notifica NOTAM il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti nella serata di ieri hanno chiuso parzialmente il proprio spazio aereo "Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Poiché i colloqui stanno facendo progressi grazie allo sforzo cortese del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbe fare gli Emirati Arabi Uniti. Project Freedom è un progetto senza sbocco". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alta tensione ad Hormuz: scambio di colpi Usa-Iran. In azione anche elicotteri Sea Hawk e AH-64. Qatar e EAU chiudono lo spazio aereo

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