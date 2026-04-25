Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a crescere, mentre le trattative per un accordo sembrano in stallo. Il capo del Parlamento iraniano ha annunciato l’uscita dai colloqui, mentre il presidente americano ha ribadito la volontà di raggiungere un accordo duraturo, sottolineando che Teheran ha ancora la possibilità di negoziare. Allo stesso tempo, il capo del Pentagono ha avvertito che, in assenza di un’intesa, l’esercito statunitense è pronto a intervenire nuovamente.

Donald Trump ribadisce la volontà di arrivare ad un accordo «duraturo» con l'Iran, e il capo del Pentagono afferma che Teheran ha «la possibilità di fare una buona intesa», ma avverte allo stesso tempo che se questo non avverrà, l'esercito americano è pronto a colpire di nuovo. «Abbiamo tutto il tempo del mondo, come ha detto il presidente», spiega Pete Hegseth, dopo che l'inquilino della Casa Bianca ha evidenziato che «siamo stati in Vietnam per 18 anni, in Iraq per anni. Siamo in Iran da sole sei settimane. Non mettetemi fretta». Ma allo stesso tempo il tycoon aggiunge che «non voglio fissare scadenze precise, ma la cosa si risolverà piuttosto velocemente, riapriremo lo Stretto di Hormuz».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa-Iran tra escalation e negoziati Giallo. Ghalibaf: "Lascia i colloqui"

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