Iran ultimo giorno dei funerali di Khamenei | la folla a Mashhad
A Mashhad, in Iran, migliaia di persone hanno circondato il veicolo con le salme dell’ex guida suprema e dei suoi familiari, gridando “Morte all’America” e “Morte a Israele”. È l’ultimo giorno dei funerali, dopo che l’ayatollah è stato ucciso il 28 febbraio in un raid attribuito a Israele e Stati Uniti. La folla si è radunata lungo il percorso, creando un ambiente di forte commozione e protesta.
A Mashhad, in Iran, ultimo giorno della cerimonia funebre dell’ ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso in un raid israelo-americano. L’agenzia Irna spiega che la folla ha circondato il veicolo che trasporta le salme dell’ex Guida suprema e dei suoi familiari, al grido di “Morte all’America”, “Morte a Israele”. Alla cerimonia sono presenti funzionari politici di 45 Paesi e studiosi, leader religiosi e scienziati provenienti da oltre 90 nazioni. Il corteo funebre si concluderà presso il santuario dell’Imam Reza, dove Khamenei verrà sepolto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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