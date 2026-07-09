Iran ultimo giorno dei funerali di Khamenei | la folla a Mashhad

Notizia in breve

A Mashhad, in Iran, migliaia di persone hanno circondato il veicolo con le salme dell’ex guida suprema e dei suoi familiari, gridando “Morte all’America” e “Morte a Israele”. È l’ultimo giorno dei funerali, dopo che l’ayatollah è stato ucciso il 28 febbraio in un raid attribuito a Israele e Stati Uniti. La folla si è radunata lungo il percorso, creando un ambiente di forte commozione e protesta.