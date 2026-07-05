A Teheran, migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri per l’ayatollah Ali Khamenei, nel secondo giorno di cerimonie che dureranno diversi giorni. La partecipazione popolare ha riempito le strade della capitale, con molti che hanno espresso il loro lutto durante l’evento. La cerimonia si svolge in un contesto di grande afflusso di cittadini, senza indicazioni di altri eventi o incidenti collegati.

Una folla immensa di persone in lutto ha partecipato domenica a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, nel secondo giorno della cerimonia che si è protratta per diversi giorni. I partecipanti, vestiti di nero, si sono recati a piedi sul luogo della cerimonia, portando striscioni e bandiere in onore di Khamenei e invocando anche l’uccisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il funerale di Khamenei, che ha governato l’Iran per decenni prima di essere ucciso all’età di 86 anni in un attacco aereo avvenuto il 28 febbraio, nei primi momenti della guerra in Iran, potrebbe dare slancio alla teocrazia del Paese e al suo nuovo leader supremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, folla immensa nel secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In Iran le parole di Khamenei

Notizie e thread social correlati

Iran, i funerali di Ali Khamenei a TeheranLa salma del leader supremo iraniano, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è arrivata alla Grande Moschea di Mosalla a Teheran.

Iran, la salma di Ali Khamenei è giunta alla Grande Moschea per i funeraliLa salma del leader supremo iraniano, ucciso negli attacchi statunitensi e israeliani, è arrivata alla Grande Moschea di Mosalla a Teheran.

Temi più discussi: Funerali di Khamenei, stime fino a 20 milioni; Teheran, folla oceanica ai funerali di Khamenei tra lutto e tensione; Trump con un occhio ai funerali di Ali Khamenei: Sono tutti lì, con un colpo potremmo eliminarli. Ma dopo con chi trattiamo?; In migliaia a Teheran per la cerimonia funebre di Ali Khamenei.

L'Iran svela la bara del defunto Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei davanti a piangenti in lutto a Teheran, dando inizio ai giorni di funerale. reddit

Iran, preghiera funebre per Khamenei: ci sono tre figli ma non MojtabaA Teheran si svolge la preghiera funebre per Ali Khamenei. Migliaia in piazza e vertici dello Stato iraniano presenti alla cerimonia che apre i riti ufficiali di lutto. adnkronos.com

Iran, folla immensa nel secondo giorno dei funerali di Ali KhameneiUna folla immensa di persone in lutto ha partecipato domenica a Teheran alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano, ... stream24.ilsole24ore.com