Iran Trump | Teheran vuole accordo ma non so se è in grado di rispettarlo

Il presidente americano ha dichiarato che l’Iran desidera raggiungere un accordo, ma non è certo della sua capacità di rispettarlo. La frase è stata pronunciata a bordo dell’Air Force One, nel viaggio di ritorno da un vertice internazionale. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di accordo o sulle ragioni per cui l’America dubiti del rispetto iraniano. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni.

(LaPresse) – Gli iraniani “vogliono a tutti i costi raggiungere un accordo” ma “non so se saranno in grado di rispettarlo, questo è il problema”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump a bordo dell’Air Force One, mentre tornava a Washington dal vertice Nato. Trump ha aggiunto che gli iraniani lo hanno “chiamato”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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