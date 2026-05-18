Un rappresentante ha commentato le posizioni dell'Iran, affermando che il paese mostra un atteggiamento di continui segnali contrastanti. Secondo quanto dichiarato, Teheran manifesta il desiderio di raggiungere un accordo, ma successivamente presenta documenti che differiscono da quelli concordati. È stata anche menzionata la pubblicazione di un nuovo piano iraniano composto da 14 punti, senza ulteriori dettagli sui contenuti. Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto di tensione e di interlocuzioni tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) - Gli iraniani "urlano in continuazione. Non vedono l'ora di firmare un accordo. Ma una volta siglato l'accordo, ti mandano un documento che non ha nulla a che vedere con quello che avete concordato. E io mi chiedo: 'Ma siete pazzi?'". Così il presidente americano Donald Trump, nel corso di un'intervista a Fortune, dopo aver lanciato un nuovo avvertimento. "Il tempo stringe", ha scritto su Truth a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. "Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale", ha aggiunto. L'Iran inrtanto secondo i media ha presentato un nuovo piano in 14 punti, attraverso i mediatori pachistani, che si concentra sui "negoziati per la fine della guerra e sulle misure di costruzione della fiducia da parte americana". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: "Iran urla in continuazione, vuole accordo ma poi cambia termini". Il nuovo piano di Teheran in 14 punti

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