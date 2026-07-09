iran raid usa su 90 obiettivi teheran colpisce basi nel golfo

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid contro circa novanta obiettivi militari in Iran, tra cui sistemi di difesa aerea. Contestualmente, le forze iraniane hanno risposto colpendo basi nel Golfo. L’operazione americana è stata ordinata di recente e coinvolge obiettivi militari sul territorio iraniano. La risposta iraniana riguarda installazioni nel Golfo, senza specificare ulteriori dettagli sulle località colpite.

Milano, 9 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno colpito circa novanta obiettivi militari in Iran, tra cui sistemi di difesa aerea, nell'ultima serie di raid ordinata da Washington. Secondo il Comando centrale americano, gli attacchi servono a ridurre la capacità di Teheran di colpire le navi mercantili nello stretto di Hormuz. Di ritorno dal vertice Nato di Ankara, a bordo dell'Air Force One, Donald Trump ha avvertito che gli attacchi americani aumenteranno se Teheran continuerà a colpire. "Li abbiamo appena colpiti molto duramente - ha detto Trump - e io dico che li abbiamo colpiti venti a uno. Ogni volta che loro colpiranno noi, noi colpiremo loro venti volte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Attacchi Usa in Iran, Teheran risponde con raid su obiettivi americani nel Golfo

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