Nuovi attacchi Usa su Hormuz schizzano i prezzi di petrolio e gas La reazione ai raid nello Stretto dei Pasdaran colpite basi americane nel Golfo – La diretta

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid nel Golfo tra il 7 e l’8 luglio, in risposta agli attacchi dei pasdaran contro tre navi nello Stretto di Hormuz martedì. Dopo i raid, i prezzi del petrolio e del gas sono saliti significativamente. Le basi americane nel Golfo sono state colpite dai raid condotti dai pasdaran, mentre gli attacchi statunitensi hanno colpito obiettivi iraniani nella regione. La situazione nel Golfo è tornata a essere caratterizzata da tensioni militari.