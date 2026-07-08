Nuovi attacchi Usa su Hormuz schizzano i prezzi di petrolio e gas La reazione ai raid nello Stretto dei Pasdaran colpite basi americane nel Golfo – La diretta
Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid nel Golfo tra il 7 e l’8 luglio, in risposta agli attacchi dei pasdaran contro tre navi nello Stretto di Hormuz martedì. Dopo i raid, i prezzi del petrolio e del gas sono saliti significativamente. Le basi americane nel Golfo sono state colpite dai raid condotti dai pasdaran, mentre gli attacchi statunitensi hanno colpito obiettivi iraniani nella regione. La situazione nel Golfo è tornata a essere caratterizzata da tensioni militari.
Nel Golfo del petrolio la guerra si è riaccesa con violenza. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova raffica di raid contro l’Iran, rispondendo agli attacchi che i pasdaran avevano condotto martedì contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, hanno parlato di un’offensiva molto più aggressiva delle precedenti: «Saranno quattro o cinque volte più potenti», precisando che «si tratta di una punizione, non di una ritorsione proporzionale. Non finirà presto». Anche Axios, citando un funzionario americano, conferma che i bombardamenti hanno avuto una potenza quattro o cinque... 🔗 Leggi su Open.online
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