Il ministro israeliano della Difesa ha dichiarato che Israele è pronto a riprendere le operazioni contro l'Iran per una terza volta, se necessario. Durante una cerimonia di consegna di diplomi ai piloti, ha affermato che, in caso di ripresa, torneranno con maggiore forza. La dichiarazione si aggiunge alle tensioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle eventuali azioni militari o piani specifici.

“ Siamo pronti a riprendere la campagna in Iran anche per la terza volta “, “se dovremo tornare, torneremo con forza ancora maggiore”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, intervenendo a una cerimonia di consegna di diplomi ai piloti. L’esercito è pronto a “riconquistare la superiorità aerea e a sferrare attacchi in Iran per eliminare le minacce, anche per la terza volta”, ha dichiarato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, il ministro israeliano Katz: "Pronti ad attaccare una terza volta se necessario"

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