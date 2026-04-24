Donald Trump si trova di fronte a una scelta cruciale: mantenere la tregua con l’Iran oppure optare per un intervento militare che, secondo alcune fonti, coinvolgerebbe le forze marine. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua amministrazione, considerando anche le ripercussioni sulla crisi energetica globale. La situazione resta tesa, mentre le trattative tra le parti continuano senza risultati definitivi.

Roma, 24 aprile 2026 - Donald Trump è a un bivio, la tregua con l’Iran, che a questo punto la vuole senza troppe pretese, o la guerra e crisi energetica mondiale, che potrebbero andare a braccetto con la fine del suo mandato. Il tycoon infatti, al contrario dell’alleato Benjamin Netanyahu, non ha ottenuto quello che voleva da questa guerra. Israele invece sì. Tel Aviv ha disarmato il suo pericolo maggiore, cioè l’Iran, e ha continuato la sua azione di repulisti nella Striscia dai palestinesi e sta permettendo un’espansione senza precedenti dei coloni, con veri e propri raid contro la popolazione locale, sempre protetti dall’Idf. Unica pecca: Israele è frenata in Libano dallo stesso Trump, e non può sbarazzarsi del tutto di Hezbollah, anche perché il movimento sciita è utile a Washington nella tregua con Teheran.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump a un bivio: se sarà costretto ad attaccare l’Iran, questa volta tocca ai marine. O Epic Fury sarà un fallimento

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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