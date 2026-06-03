Iran attacchi nella notte | raid Usa su Qeshm – La diretta

Durante la notte sono stati condotti raid statunitensi sull’isola di Qeshm, secondo quanto riferito. Nel frattempo, gli attacchi in Iran continuano, mentre il regime risponde con ulteriori azioni. La situazione resta tesa, con operazioni militari che si susseguono e nessuna tregua annunciata. La diplomazia è ancora in corso, ma non sembra aver fermato le tensioni sul territorio.

Mentre proseguono i tentativi della diplomazia, non si fermano gli attacchi in Iran né le risposte del regime. Ci sono stati attacchi reciproci nella notte fra Iran e Stati Uniti. L’Iran, secondo quanto riferito dall’esercito Usa, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo gli Usa sono stati bloccati o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre Washington dal canto suo ha lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz. Secondo la versione fornita dal Centcom Usa, i due missili lanciati da Teheran contro il Kuwait si sono disintegrati in volo, mentre le forze di Usa e Bahrain hanno intercettato i missili diretti verso questo Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, raid Usa su Teheran: il video pubblicato da Trump sui social

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