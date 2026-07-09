Nella serata di mercoledì 8 luglio, un incendio si è sviluppato nel deposito Bovisa di Bartolini a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento quasi tutto il rogo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla possibilità che si tratti di un incendio doloso, cercando di chiarire se ci siano state cause intenzionali dietro le fiamme.

L’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 luglio nel deposito Bovisa di Bartolini a Milano è stato quasi interamente domato, come riferito dai vigili del fuoco sul campo. I pompieri hanno spiegato che “è ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, il più è fatto”. Il Comando provinciale ha sul posto solo le squadre necessarie a tenere sotto controllo i due mezzi in fiamme nel cortile. Incendio nel deposito Bartolini a Milano: emergenza finita I pompieri, raggiunti dai microfoni dell’ANSA, hanno riferito che è stata dichiarata la fine di ogni pericolo, compreso quello dell’esplosione di qualche batteria di bici elettriche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ipotesi incendio doloso per il rogo al deposito Bartolini di Milano, indagine per scongiurare l'attentato

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