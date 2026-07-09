Le forze dell'ordine stanno indagando per incendio doloso dopo il rogo nel deposito di Bartolini a Milano Bovisa. La causa dell’incendio è ancora da chiarire. Nel frattempo, una donna di 59 anni è stata trovata morta in una casa a Sanremo; si sospetta uno strangolamento. Non sono state fornite altre informazioni sulle circostanze del decesso.

Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo: ipotesi strangolamento. Si indaga per omicidio, figlio interrogato dal pm “Impara a comportarti meglio”: 52enne accoltella e uccide Yassine Mirinioui per un posto letto in spiaggia a Savona, poi chiama la polizia e si costituisce Accoltellamento per strada a Milano, Lamin Saidilly si avvale della facoltà di non rispondere. La legale: “Non ricorda nulla” Vertice Nato di Ankara, il leader turco le ha date anche a Von der Leyen e Costa. Starmer l'ha rifiutata Inps, stipendi in crescita ma il potere d’acquisto non recupera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Indagine per incendio doloso per il rogo nel deposito di Bartolini a Milano Bovisa

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