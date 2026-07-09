Maxi-rogo al deposito BRT di Milano aperta inchiesta per incendio doloso | al vaglio anche ipotesi di sabotaggio e attentato

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul maxi-rogo scoppiato mercoledì sera nel deposito di un corriere espresso in zona Bovisa. L'indagine riguarda un incendio doloso contro ignoti, con le autorità che stanno valutando anche le ipotesi di sabotaggio e attentato. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o eventuali responsabilità. Le forze dell'ordine sono sul posto per i rilievi e le verifiche del caso.

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul maxi-rogo scoppiato ieri sera, mercoledì 8 luglio, nel deposito Bartolini (BRT) in zona Bovisa. Si indaga per incendio doloso contro ignoti. Al vaglio anche le ipotesi di sabotaggio e attentato. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti dopo il violento rogo che mercoledì sera ha devastato il deposito di smistamento di BRT (Bartolini) nel quartiere Bovisa, nella zona nord della città. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Paolo Storari, punta ad accertare le cause dell'incendio e a verificare, in via prudenziale, se dietro l'accaduto possa esserci un'azione dolosa, un attentato o un sabotaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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