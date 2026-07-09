Venti otto bambini sono stati portati in ospedale dopo aver manifestato malori durante il campo estivo della Protezione Civile a Corneto di Toano. I sintomi sono comparsi nel tardo pomeriggio e le cause restano ancora poco chiare. Le autorità stanno indagando per stabilire cosa abbia provocato l’intossicazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle condizioni dei bambini o sulle eventuali sostanze coinvolte.

Una serata di paura ha trasformato il campo estivo della Protezione Civile a Corneto di Toano, nel Reggiano, in un caso di sospetta intossicazione campo estivo. Ventotto bambini e tre educatori hanno accusato all'improvviso vomito e dissenteria, tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale. Nessuno è in condizioni gravi, ma restano da chiarire le cause del malessere collettivo.La serata dei malori a Corneto di ToanoL'allarme è scattato durante il secondo giorno del campo organizzato dalla Protezione Civile. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, ben 31 persone hanno avvertito quasi in contemporanea forti disturbi gastrointestinali. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Intossicazione al campo estivo di Corneto di Toano: 28 bimbi in ospedale, poco chiare le cause dei malesseri

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Bambini con vomito e dissenteria dopo lescursione: maxi-intossicazione al campo estivo

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Temi più discussi: Intossicazione in un campo estivo a Toano, 28 bambini ricoverati; Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedale; Carneto di Toano (Reggio Emilia), maxi intossicazione al campo estivo della Protezione civile: 28 bambini in ospedale. Potrebbe essere stata l'acqua della fontanella; Intossicazione per 28 bambini durante un campo estivo a Toano, nell’Appennino reggiano.

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