Intossicazione al campo estivo a Reggio Emilia | 26 bambini in ospedale Il sindaco | Non è un problema dell'acqua

Notizia in breve

Venti sei bambini ricoverati a Reggio Emilia dopo aver accusato malori durante un campo estivo tra Toano e Carpineti sono stati dimessi. L’Ausl sta indagando sulle cause, valutando anche una possibile contaminazione dell’acqua di una fontanella pubblica, che è stata chiusa come misura precauzionale. Il sindaco ha dichiarato che l’incidente non riguarda l’acqua.