Intossicazione al campo estivo a Reggio Emilia | 26 bambini in ospedale Il sindaco | Non è un problema dell'acqua
Venti sei bambini ricoverati a Reggio Emilia dopo aver accusato malori durante un campo estivo tra Toano e Carpineti sono stati dimessi. L’Ausl sta indagando sulle cause, valutando anche una possibile contaminazione dell’acqua di una fontanella pubblica, che è stata chiusa come misura precauzionale. Il sindaco ha dichiarato che l’incidente non riguarda l’acqua.
Sono stati dimessi i 26 giovanissimi ricoverati a Reggio Emilia dopo i malori accusati durante un campo estivo tra Toano e Carpineti. L’Ausl indaga sulle cause della possibile intossicazione: tra le ipotesi anche una contaminazione dell’acqua di una fontanella pubblica, chiusa per precauzione. Il sindaco Ruggi però smentisce: “Non sembrerebbe un problema legato all’acqua, ma attendiamo i risultati dei controlli”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Reggio Emilia, 28 bimbi del campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione
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