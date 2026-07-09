Intossicazione al campo estivo a Reggio Emilia | 26 bambini in ospedale Il sindaco | Non è un problema dell'acqua

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venti sei bambini ricoverati a Reggio Emilia dopo aver accusato malori durante un campo estivo tra Toano e Carpineti sono stati dimessi. L’Ausl sta indagando sulle cause, valutando anche una possibile contaminazione dell’acqua di una fontanella pubblica, che è stata chiusa come misura precauzionale. Il sindaco ha dichiarato che l’incidente non riguarda l’acqua.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono stati dimessi i 26 giovanissimi ricoverati a Reggio Emilia dopo i malori accusati durante un campo estivo tra Toano e Carpineti. L’Ausl indaga sulle cause della possibile intossicazione: tra le ipotesi anche una contaminazione dell’acqua di una fontanella pubblica, chiusa per precauzione. Il sindaco Ruggi però smentisce: “Non sembrerebbe un problema legato all’acqua, ma attendiamo i risultati dei controlli”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Reggio Emilia, 28 bimbi del campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione

Video Reggio Emilia, 28 bimbi del campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione

Notizie e thread social correlati

Toano (Reggio Emilia), maxi intossicazione al campo estivo: 28 bambini in ospedale. «Potrebbe essere stata l'acqua della fontanella». E il sindaco chiude tutti i rubinettiVentotto bambini e tre adulti sono stati portati in ospedale per problemi gastrointestinali dopo aver bevuto acqua da una fontanella durante un campo...

Reggio Emilia, sospetta intossicazione alimentare al campo estivo: 28 bambini finiscono in ospedale, si indaga sull’acquaA Corneto di Toano, sull’Appennino reggiano, 31 persone, tra cui 28 bambini, sono state portate in ospedale dopo aver manifestato malesseri...

Temi più discussi: Intossicazione in un campo estivo a Toano, 28 bambini ricoverati; Reggio Emilia, 28 bimbi del campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione; Carneto di Toano (Reggio Emilia), maxi intossicazione al campo estivo della Protezione civile: 28 bambini in ospedale. Potrebbe essere stata l'acqua della fontanella; Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedale.

reggio emilia intossicazione al campo estivoIntossicazione al campo estivo a Reggio Emilia: 26 bambini in ospedale. Il sindaco: Non è un problema dell’acquaSono stati dimessi i 26 giovanissimi ricoverati a Reggio Emilia dopo i malori accusati durante un campo estivo tra Toano e Carpineti ... fanpage.it

reggio emilia intossicazione al campo estivoReggio Emilia, sospetta intossicazione al campo estivo: 28 bambini ricoverati d'urgenza. Avviate le verificheTra le possibili cause della maxi intossicazione che ha coinvolto una trentina di persone di un campo estivo l'acqua bevuta dalle fontane pubbliche ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web