Ventotto bambini e tre adulti sono stati portati in ospedale per problemi gastrointestinali dopo aver bevuto acqua da una fontanella durante un campo estivo. Si ipotizza che la causa possa essere l’acqua contaminata. Il sindaco ha deciso di chiudere tutti i rubinetti pubblici della zona. Le autorità sanitarie stanno analizzando campioni d’acqua per verificare la presenza di agenti patogeni. Nessun altro soggetto è stato coinvolto o segnalato.

Ventotto bambini e tre adulti ricoverati per gli stessi problemi gastrointestinali, forse causati dall’acqua di una fontanella. Non si è concluso proprio nel migliore dei modi, con un’intossicazione collettiva e un viaggio al pronto soccorso, il secondo giorno del campo estivo residenziale promosso in Appennino dal Coordinamento provinciale della protezione civile di Reggio Emilia. L’esperienza collettiva è partita lunedì 6 luglio e ha come base per il pernottamento il borgo di Corneto, nel Comune montano di Toano. Da lì gli oltre centoventi giovani partecipanti si sarebbero dovuto muovere in varie località per attività e esplorazioni. E così hanno fatto martedì 7 luglio, quando il gruppo ha raggiunto a piedi il Castello di Carpineti, una rocca medievale appartenuta a Matilde di Canossa a qualche km di distanza. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Toano (Reggio Emilia), maxi intossicazione al campo estivo: 28 bambini in ospedale. «Potrebbe essere stata l'acqua della fontanella». E il sindaco chiude tutti i rubinetti

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Bambini con vomito e dissenteria dopo lescursione: maxi-intossicazione al campo estivo

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