Reggio Emilia sospetta intossicazione alimentare al campo estivo | 28 bambini finiscono in ospedale si indaga sull’acqua

A Corneto di Toano, sull’Appennino reggiano, 31 persone, tra cui 28 bambini, sono state portate in ospedale dopo aver manifestato malesseri gastrointestinali. Tutti fanno parte di un campo estivo della Protezione Civile. Le autorità stanno indagando sull’origine dei sintomi, con particolare attenzione all’acqua utilizzata durante le attività del campo. Nessuna informazione sui risultati delle analisi è ancora stata comunicata.

A Corneto di Toano, sull’Appennino reggiano, 31 persone di un campo estivo della Protezione Civile sono stati soccorsi dopo aver accusato malesseri gastrointestinali. Tra loro 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni e tre educatori, tutti colpiti da vomito e dissenteria. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno ha riportato conseguenze gravi. Le verifiche per chiarire l’origine del malore si stanno concentrando sull’ acqua utilizzata durante un’escursione. La serata di malori al campo della Protezione Civile. L’allarme è scattato ieri sera a Corneto di Toano, dove era in corso il secondo giorno del campo estivo organizzato dalla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Open.online

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