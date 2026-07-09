Un intervento di cardiologia interventistica ha utilizzato la Tomografia a Coerenza Ottica di ultima generazione nel laboratorio di Emodinamica di un ospedale. La tecnologia è stata impiegata per salvare un paziente e rappresenta un esempio di approccio meno invasivo. L’utilizzo di intelligenza artificiale come supporto al cardiologo ha contribuito alla procedura. L’istituto ha consolidato la propria posizione come centro all’avanguardia nel settore in Italia.

L’ Asst Rhodense si conferma all’avanguardia nel campo della cardiologia interventistica italiana: nei giorni scorsi, nel laboratorio di Emodinamica dell’ospedale di Rho, un paziente è stato salvato con una tecnologia rivoluzionaria, la Tomografia a Coerenza Ottica di ultima generazione. Il paziente era un caso clinico molto complesso, affetto da molte patologie che avrebbero reso il tradizionale intervento di bypass aorto-coronarico molto rischioso. Dopo un’attenta analisi da parte dell’Heart Team, il gruppo multidisciplinare di emodinamisti e cardiochirurghi, diretto da Giuseppe De Angelis e composto da Guido Vittori, Susanna Benincasa, Luigi Politi, Luca Matteucci, Fabio Piazza, è stato deciso il trattamento guidato con la nuova tecnologia, meno invasiva di quella chirurgica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Interventi meno invasivi e l’IA fa da co-pilota al cardiologo

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