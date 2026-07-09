Un commercialista e un mediatore sono stati interdetti per un anno dalla professione. La misura riguarda rispettivamente l’esercizio dell’attività professionale e quella imprenditoriale. La decisione è collegata a un caso di crediti inesistenti che hanno causato il dissesto finanziario di una società calcistica. I due professionisti sono coinvolti in un procedimento giudiziario relativo a pratiche illecite legate alla gestione dei crediti e alle transazioni finanziarie.

Per un anno non potranno lavorare: esercitare l’attività professionale l’uno e quella imprenditoriale l’altro. Così hanno deciso prima il Tribunale del Riesame, poi la Cassazione (che ne ha confermato il provvedimento) a carico del commercialista Marco Gamba e dell’imprenditore Andrea Piceni, entrambi bresciani e indagati nell’inchiesta sulla presunta compravendita di crediti d’imposta fittizi per circa quattro milioni di euro che il Brescia Calcio aveva utilizzato per sanare gli oneri tributari della stagione 2024-25. Alla fine, però, il club fu penalizzato di quattro punti e ne derivò la retrocessione in serie C, tanto che Cellino decise di non iscrivere più la squadra in alcun campionato professionistico. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Interdetti commercialista e mediatore per i crediti inesistenti che affossarono il Brescia Calcio

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