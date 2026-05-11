Crediti inesistenti per salvare il Brescia | Massimo Cellino ingannato la procura chiede di archiviarlo

La procura ha chiesto di archiviare l’indagine su Massimo Cellino, accusato di aver inscenato crediti inesistenti per coprire problemi legati alla gestione del Brescia Calcio. Secondo le accuse, Cellino sarebbe stato coinvolto in un’operazione volta a nascondere irregolarità finanziarie, ma ora gli inquirenti ritengono che sia stato invece vittima di un’azione orchestrata contro di lui. La vicenda si svolge nel contesto delle attività legate alla società sportiva.

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