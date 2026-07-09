Un imprenditore e un commercialista sono stati inibiti per un anno dall'attività imprenditoriale e professionale in provincia di Brescia. La Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza nei loro confronti, coinvolgendo anche altre tre persone, per aver partecipato alla compravendita di crediti d'imposta fittizi. Le indagini hanno accertato la compensazione di crediti IVA inesistenti attraverso operazioni di compravendita non reali.

Divieto di svolgere attività imprenditoriale e professionale per un anno in provincia di Brescia. La guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza nei confronti di un imprenditore e un commercialista bresciani, coinvolti con altre tre persone nella compravendita di crediti d'imposta fittizi (compensazione di crediti iva inesistenti). La sentenza del tribunale di Brescia è stata confermata dalla Cassazione e ha sancito che gli indagati, si avvalevano di società fiscalmente inadempienti, prive di consistenza economica e rappresentate da meri «prestanome» eavrebbero favorito la generazione e commercializzazione di crediti fiscali fittizi per un importo quantificato in oltre quattro milioni di euro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Crediti d'imposta fittizi a danni del Brescia di Cellino: commercialista e imprenditore inibiti per un anno

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