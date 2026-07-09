L'Inter considera David Alaba un rischio elevato a causa di dubbi sulle sue capacità di adattamento alle esigenze della squadra. Nonostante il suo passato ricco di successi e trofei, il profilo dell’austriaco non sembra in linea con le richieste tecniche del nuovo progetto guidato da Cristian Chivu. La società valuta attentamente i potenziali benefici e rischi legati all’ingaggio del giocatore, senza ancora prendere una decisione definitiva.

di Alberto Petrosilli Il nome di Alaba affascina, ma il profilo dell’austriaco sembra distante dalle esigenze della nuova Inter di Cristian Chivu. Il solo nome di David Alaba richiama inevitabilmente anni di successi, trofei e prestazioni di altissimo livello. Parliamo di un calciatore che ha scritto pagine importanti con Bayern Monaco, Real Madrid e nazionale austriaca, diventando uno dei difensori più completi della sua generazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Eppure il mercato non può vivere di ricordi. Se davvero l’Inter dovesse valutare l’opportunità di ingaggiare Alaba da svincolato, sarebbe giusto interrogarsi non su ciò che il giocatore è stato, ma su quello che può ancora garantire oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, perché David Alaba sarebbe un rischio troppo grande: i dubbi superano le certezze

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