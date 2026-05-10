Calciomercato | Inter David Alaba a parametro zero? Non interessa

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che l'agente Pini Zahavi avrebbe offerto il suo assistito, David Alaba, alle principali squadre italiane di calcio. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riferito che tra le società interessate ci sarebbero l’Inter, la Juventus e il Milan. Tuttavia, l’Inter avrebbe già comunicato di non essere interessata all’acquisto del giocatore, che sarebbe a parametro zero.

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Nei giorni scorsi l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato la notizia che l’agente agente Pini Zahavi avrebbe proposto alle tre grandi del calcio italiano (Inter, Juventus e Milan ça va sans dire ) il suo assistito David Alaba. Calciomercato Inter: la posizione nerazzurra su Alaba Un’operazione che però – almeno per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato: Inter, David Alaba a parametro zero? Non interessa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ECCO DARWIN NUNEZ! LEWA E ALABA: MILAN, JUVE, INTER AI VERDETTI! JOÃO GOMES, LUCCA, EDERSON… Notizie correlate Calciomercato Milan, occasione Alaba a parametro zero: le ultime da Fabrizio RomanoCome vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il Milan è alla ricerca di almeno due difensori per rinforzare la rosa in vista della prossima... Inter, tentazione David Alaba: il profilo piace a MarottaIn attesa della conclusione della stagione che vedrà l’Inter giocarsi la Coppa Italia contro la Lazio, la società nerazzurra si sta muovendo per dare...