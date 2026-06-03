L'Inter sta valutando l'acquisto di un difensore spagnolo proveniente da una squadra di Madrid, considerato un possibile rinforzo per la linea difensiva. Il giocatore, ex Real Madrid, è al centro di discussioni tra i dirigenti, con alcune incertezze e altre certezze riguardo al suo arrivo. La società sta analizzando i dettagli dell’operazione, che potrebbe chiudersi a breve. La trattativa è ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali ufficiali.

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© Internews24.com - Carvajal con Palestra, l’Inter pensa allo spagnolo per completare il reparto! Tra dubbi e certezze, ecco che colpo sarebbe

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