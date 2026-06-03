Carvajal con Palestra l’Inter pensa allo spagnolo per completare il reparto! Tra dubbi e certezze ecco che colpo sarebbe
L'Inter sta valutando l'acquisto di un difensore spagnolo proveniente da una squadra di Madrid, considerato un possibile rinforzo per la linea difensiva. Il giocatore, ex Real Madrid, è al centro di discussioni tra i dirigenti, con alcune incertezze e altre certezze riguardo al suo arrivo. La società sta analizzando i dettagli dell’operazione, che potrebbe chiudersi a breve. La trattativa è ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali ufficiali.
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