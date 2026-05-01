Cristian Chivu ha deciso quale formazione proporre per la partita di domenica sera a San Siro. In vista dell’incontro, il tecnico dell’Inter Parma deve ancora scegliere tra due opzioni soltanto per un ruolo specifico. L’allenatore ha le idee chiare su tutto il resto della squadra, ma resta un dubbio ancora da risolvere prima del match. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore.

di Alberto Petrosilli Inter Parma, Cristian Chivu deve sciogliere un solo ballottaggio in vista della sfida di domenica sera a San Siro. L’ Inter si prepara all’appuntamento più importante della stagione 2026. Domenica sera a San Siro contro il Parma, i nerazzurri avranno l’obiettivo di vincere per conquistare matematicamente il 21° scudetto della loro storia. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Parma e il traguardo scudetto: Chivu schiera i titolarissimi per il 21° titolo. Stando alle informazioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, il tecnico si affiderà ai suoi uomini migliori per blindare il primato. L’unica assenza di rilievo sarà quella di Hakan Calhanoglu, fermato da un risentimento al soleo della gamba sinistra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma, Chivu ha le idee chiare in vista di domenica: c’è un solo ballottaggio aperto

Parma-Inter: le parole di Chivu a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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