Cristian Chivu ha scelto di schierare Francesco Acerbi in difesa per la partita dell'Inter contro il Como. La squadra si prepara a una gara importante con l’obiettivo di qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Chivu ha anche chiarito le sue strategie riguardo al turnover, decidendo di mantenere alcuni giocatori chiave in campo. La partita si svolgerà tra le due formazioni, con l’Inter determinata a ottenere il risultato desiderato.

di Alberto Petrosilli Inter Como, Cristian Chivu vuole centrare la finale di Coppa Italia e si affida a Francesco Acerbi in difesa. Turnover al minimo. L’ Inter si prepara alla sfida più importante della stagione: il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como. Dopo lo 0-0 del Sinigaglia, Chivu vuole blindare l’accesso alla finale del 13 maggio schierando la miglior formazione possibile, senza concedere spazio a un turnover eccessivo che potrebbe risultare rischioso. Inter Como, Chivu non rischia e rilancia Acerbi in difesa. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo La Gazzetta dello Sport, l’undici titolare vedrà pochissime sorprese.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, Chivu si affida ad Acerbi in difesa. E sul turnover ha le idee chiare. Le ultime

Notizie correlate

Leggi anche: Cremonese Inter, Chivu ha sciolto le riserve: turnover in attacco, in difesa tocca a loro. Ultime

Leggi anche: Acerbi guida l’Inter nel gelo di Bodo: Chivu si affida al senatore nerazzurro in Champions League. Ultime

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Chivu: 'Faccio come gli altri, l'obiettivo è la Champions'; Chivu: Scudetto? Rispondo come i colleghi. Anche noi siamo contenti di avvicinarci alla Champions; Inter-Como, ultimi biglietti e info per i tifosi; Chivu stuzzica gli avversari dopo Como-Inter: Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di obiettivo Champions.

Inter-Como, Chivu ha scelto chi scende in campo dal 1?: il punto della GazzettaL'Inter questa sera scenderà in campo contro il Como e lo farà per provare a strappare il pass per la finale di Coppa Italia: le novità. spaziointer.it

Nico Paz all’Inter solo a una condizione. Poi altro affare col ComoIl mercato dell'Inter continua a monitorare la situazione di Nico Paz col Real Madrid. Del Como piace pure Perrone ... interlive.it

Chi andrà in finale tra Inter/Como e Lazio/Atalanta x.com

L’Inter allunga a +12 sulle seconde, la Juventus vola a +5 su Como e Roma e vede la Champions, in fondo alla classifica Cremonese e Lecce si giocano un posto per restare in Serie A: quali saranno i verdetti finali facebook