L' urlo di Khalaili all' Union SG | Liberatemi E l' Inter ne approfitta per chiudere

Un tassello alla volta Anan Khalaili si avvicina sempre più all'Inter. Prima l'accordo con l'entourage, poi il Napoli (primo a fiondarsi sull'esterno destro arabo-israeliano) distratto dalle cessioni che quindi ha messo l'affare in standby, in seguito l'apertura ufficiale della trattativa con l'Union Saint-Gilloise e ieri l'amichevole saltata dal giocatore per un problemino fisico che però nasconde più che altro la conferma che il giocatore è indirizzato verso i nerazzurri., Lui, Khalaili, ha già fatto saper al club belga di volere l'Inter e ha chiesto di essere liberato in fretta, cosa che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Il Napoli ha un accordo di massima con Khalaili, cerca uno scontro dall’Union per chiudereIl Napoli sta negoziando con un giocatore proveniente dall’Union, con l’obiettivo di arrivare a un accordo definitivo.

Temi più discussi: Juve, preso Muharemovic. Inter su Khalaili, il Milan chiede 60 mln per Leao; Milan: il sogno per la difesa è van Dijk del Liverpool; Juventus: preso Ekhator dal Genoa; Khalaili: è duello Inter-Napoli; Khalaili, la scommessa giusta per l’Inter? Talento, coraggio e margini di crescita: ecco chi è.

Inter e Khalaili, ci siamo: cosa manca per chiudere la trattativaUna trattativa caldissima: accordi fatti con il giocatore. Va solo compiuto un ulteriore sforzo per dare l’esterno a Chivu in settimana ... corrieredellosport.it

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